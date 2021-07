Ihg, in Egitto il debutto di quattro boutique hotel Indigo













Ihg Hotels & Resorts ha comunicato l’espansione in Egitto con quattro nuovi Hotel Indigo, oggi presenti in oltre 20 Paesi con oltre 120 strutture. Parte di un agreement con lo specialista del real estate Mountain View, il Gruppo alberghiero con sede nel Regno Unito aprirà quindi i boutique hotel North Coast, New Cairo, 6th of October City e Ain El Sokhna.

«L’Egitto è uno dei mercati turistici più dinamici, con un’ottima visione del futuro sia per quanto riguarda il leisure che il business travel – ha detto Haitham Mattar, managing director India, Midlle East & Africa di Ihg – Attraverso la partnership, non solo miriamo a mostrare tutto il bello del brand Indigo, ma vogliamo mostrare l’Egitto e le sue mete a un nuovo gruppo di nostri ospiti».

L’Hotel Indigo Mountain View North Coast aprirà a luglio 2024: saranno 100 le stanze e tra i servizi ci sarà una Spa, un health club, la piscina e uno spazio per eventi e meeting. L’Indigo icity New Cairo – per una clientela business – debutterà invece a gennaio 2026, mentre il 6th of October City ha fissato la data di apertura a inizio 2028, e conterà ben 200 camere.

Infine, l’Hotel Indigo Mountain View Ain El Sokhna aprirà sempre a gennaio 2028, con 150 sistemazioni e la possibilità, tra le altre, di vivere esperienze di trekking o anche diving.

In questi giorni, Ihg Hotels & Resorts ha comunicato il debutto del luxury brand InterContinental in Azerbaijan e della nuova generazione di Holiday Inn in Australia.