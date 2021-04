Ihg e Accor entrano nel portfolio green di Hotelbeds













Ihg Hotels & Resorts e Accor fanno ingresso nel Green Hotel Programme di Hotelbeds, il programma lanciato a ottobre scorso che certifica gli hotel sostenibili nel suo portfolio. Le strutture che ne fanno parte vengono messe in evidenza e promosse attraverso uno speciale “filtro” green ai circa 60mila partner trade di Hotelbeds.

Per certificare le circa 15mila strutture che fanno parte del Green Programme la società collabora con enti di certificazione globali che seguono i criteri fissati dal Global Sustainable Tourism Council, organizzati su quattro temi: una efficace pianificazione sostenibile, l’attenzione a massimizzare i benefici sociali ed economici per le comunità locali e la spinta e sostegno al patrimonio culturale e alla riduzione dell’impatto sull’ambiente. «L’ingresso di big player come Ihg e Accor – fa sapere Gareth Matthews, marketing, communications & Csr director di Hotelbeds – dimostra l’importanza che ora viene posta nell’industria sul turismo sostenibile in linea con le nuove preferenze dei viaggiatori».