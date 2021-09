Ihg, debutta a Milano il primo hotel italiano a marchio voco













Ihg Hotels & Resorts ha aperto un nuovo hotel a Milano in zona fiera. La prima struttura a marchio voco in Italia tra l’altro situata a poca distanza dagli aeroporti di Linate e Malpensa e nei pressi dei centri fieristici della città, come anche il Milano Innovation District e il Milan Exhibition Center and Milano Convention Centre.

voco Milan-Fiere conta 280 camere e suite, ciascuna concepita con un design elegante e moderno e sotto il segno della sostenibilità. Ad esempio, la biancheria da letto è fatta con materiale riciclato al 100% e il vetro sostituisce la plastica, come anche i menu sono digitali e il sistema di riscaldamento è totalmente elettrico.

Paolo Tirelli, hotel manager, voco Milan-Fiere, ha commentato: «Siamo entusiasti di aprire il primo voco in Italia e di portare una nuova offerta alberghiera nella città di Milano. Derivante dal latino, il termine voco significa invitare, richiamare, e questo è esattamente ciò che il nostro hotel offre agli ospiti: l’accesso a numerosi spazi di lavoro e di incontro, strutture e servizi per sfruttare anche il tempo libero».

La struttura ha due ristoranti: OnFire Grill & Lounge e Ludico Drinks, Food & Play; ci sono anche una fitness room, una wellness area con pool indoor, sauna e bagno turco.