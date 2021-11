Ihg apre il secondo hotel italiano, il voco Venice Mestre













Nuovi progetti per Hnh Hospitaliy, operatore alberghiero italiano di strutture a 4 e 5 stelle: a due mesi dall’inaugurazione di voco Milan-Fiere, l’azienda annuncia l’apertura nella primavera del 2022 di voco Venice Mestre – The Quid.

Si tratta del secondo hotel italiano del brand del gruppo Ihg (InterContinental Hotels Group) che attraverso questo marchio offre una proposta di soggiorno informale per viaggiatori nazionali e internazionali sia business che leisure.

La struttura si trova a ridosso della tangenziale che conduce da Mestre all’Aeroporto Marco Polo di Venezia, non lontano dalla stazione ferroviaria di Venezia-Mestre e di altre stazioni della rete locale. Sono 128 camere le camere a disposizione degli ospiti, distribuite su 8 piani, divise tra Standard e Premium, alcune delle quali dotate di attrezzature sportive. Il design delle camere è stato pensato per prediligere la funzionalità

L’hotel ha anche una forte vocazione Mice e corporate, data dalle 5 sale meeting che compongono il Centro Congressi con capienza variabile dalle 10 alle 170 persone in base alla necessità. Le sale sono completamente insonorizzate, dotate di luce naturale, a sviluppo modulabile e con la possibilità di scegliere tra diversi allestimenti.

La lobby disporrà di una gaming area, per offrire, in linea con il concept stesso del brand, non solo un semplice luogo di transito ma un punto di aggregazione dove soffermarsi e socializzare.

Quanto all’offerta gastronomica, l’hotel vedrà un ristorante, e il bar “Ludico drinks, food & play” collegato alla gaming area: uno spazio dedicato allo svago, per socializzare o rilassarsi con amici o colleghi.

«Siamo molto felici di questa nuova apertura a Mestre, frutto del restyling profondo dell’hotel Quid, che già gestiamo sin dalla sua inaugurazione – afferma Luca Boccato, ad di Hnh Hospitality – Prosegue inoltre la collaborazione con il gruppo Ihg e con il brand voco, motivi di orgoglio per il Gruppo che conta oggi 15 strutture»

Molto forte l’attenzione alla sostenibilità: dalla scelta di materiali ecologici per gli arredi interni, all’adesione al programma di Ihg Green Engage per ridurre sprechi e consumi di acqua ed energia oltre a una riduzione al minimo dell’utilizzo di plastica, preferendo materiali come vetro o carta al posto delle facilites monouso. Anche i set di cortesia sono stati ridotti per non sprecare imballaggi scegliendo il formato dispenser in tutto l’hotel.