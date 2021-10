Ihc rinnova l’offerta termale e spinge sulla montagna con Le Massif













Continua il trend positivo per Italian Hospitality Collection che si prepara a vivere la nuova stagione autunno-inverno. Mentre il Chia Laguna in Sardegna si accinge a chiudere un’estate importante segnata da un’occupazione media ad agosto vicina al 100%, per gli spa resort toscani – Grotta Giusti Thermal Spa Resort, Fonteverde e Bagni di Pisa – si preannuncia un autunno caldo anche in vista dell’introduzione del Bonus Terme e a seguito del rinnovo dell’offerta benessere con l’introduzione di nuovi servizi.

Sul fronte montagna si prevede una stagione invernale in fortissima ripresa per Le Massif, a Courmayeur in Valle d’Aosta, che riaprirà il prossimo 3 dicembre.

Marcello Cicalò, group director of operations di Ihc: «Dopo un’estate eccezionale e una performance a settembre oltre le aspettative, continuiamo a registrare una ripresa della domanda sia domestica che estera che fa sperare ottimamente per la prossima stagione. Cresce la richiesta di esperienze tailor made, di benessere e di sport, pertanto ci aspettiamo che la domanda repressa relativa a wellness e ski trainerà la ripresa dell’inverno 2021- 22».

Tra le novità del Gruppo sul fronte termale, la Lux Spa a Fonteverde, cinque stelle a San Casciano dei Bagni. Anche Grotta Giusti Thermal Spa Resort a Monsummano Terme, entrato a far parte in estate del brand Autograph Collection Hotels, avrà una nuova High-end Spa per gli ospiti in apertura ad aprile 2022.

«Sulla scorta dei recenti provvedimenti governativi – commenta Marcello Cicalò – abbiamo aderito al Bonus Terme in quanto è un’agevolazione destinata a tutti i cittadini, finalizzata alla cura della propria salute. Ci aspettiamo quindi ottimi riscontri dal turismo domestico e una grande ripresa degli arrivi dall’estero per il comparto termale».

Previsioni in crescita anche per la montagna: «L’annunciata apertura degli impianti sciistici non può che infondere speranza sull’andamento della stagione invernale. Abbiamo fissato la data di riapertura al 3 dicembre, pronti a offrire una proposta di soggiorno ski oriented nel nostro iconico 5 stelle a Courmayeur, Le Massif. Siamo fiduciosi che anche la montagna possa tornare di nuovo al top sin da questa stagione», conclude Cicalò.