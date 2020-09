Ihc investe in formazione e nomina Marone director of human resource

Italian Hospitality Collection, collezione che riunisce hotel, resort e spa di eccellenza nelle più belle regioni italiane, continua a investire nel suo personale avviando un intenso programma di formazione che, partendo dai vertici aziendali, vedrà coinvolti i responsabili delle varie divisioni fino alle figure più operative. E a dare forza al progetto Culture & People arriva la nomina di Donato Marone quale nuovo group director of human resource, culture & people.

«Sono entusiasta di assumere questo incarico all’interno di una realtà leader come Italian Hospitality Collection – commenta Marone – Il mio compito sarà quello di sviluppare le competenze oltre che stimolare i processi di partecipazione e coinvolgimento attivo nell’ambito della cultura aziendale. Da qui la necessità di fare formazione, creare nuove skill, investire sulla digitalizzazione, valorizzare e premiare i talenti in modo che possano esprimersi al meglio in un clima di coesione e di collaborazione».

Il programma di sviluppo e formazione avviato da Ihc per i suoi dipendenti è strutturato in una serie di corsi, individuali o di gruppo, a partire dal vertice fino alle figure più operative: per il top management e i general manager è stato intrapreso un percorso personalizzato di coaching one-to-one della durata di tre mesi che si concluderà a ottobre; per gli head of department sono state avviate sei giornate di formazione in aula e a distanza rivolte alle key soft skill; per le figure operative è stato previsto un corso di formazione sulla sicurezza (anche in chiave antiCovid) che si concluderà a fine ottobre. Tra gli obiettivi alla base del programma: sviluppare le competenze e potenziare le aree di forza, stimolare il dialogo su aspetti come la leadership, la comunicazione, la gestione della crisi e del cambiamento.