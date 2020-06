Idee per Viaggiare, t-shirt e mascherine brandizzate per le adv partner

Idee per Viaggiare accorcia le distanze. Dopo i tre mesi di lockdown in cui le abituali relazioni di lavoro sono state inevitabilmente sostituite da quelle virtuali, il tour operator torna a incontrare faccia a faccia i propri partner agenti di viaggi.

In attesa di riprendere l’attività a pieno ritmo e regime, l’operatore ha pianificato una serie di originali iniziative. Si comincia già questa settimana, con i sales che omaggiano gli agenti di viaggi con adesivi per la nuova segnaletica, tra cui strisce per delimitare le aree e indicare le distanze, oltre a cartellonistica di vario genere.

In questo modo Idee per Viaggiare ristabilisce quel rapporto one to one che da sempre contraddistingue la filosofia dell’azienda, con l’intento di essere partecipe, attraverso un piccolo gesto, alla riapertura delle agenzie.

Inoltre, t-shirt e mascherine brandizzate per tutto lo staff sottolineano una volta di più l’essere una grande squadra. Squadra che è rientrata negli uffici, in condizioni di sicurezza e in numero limitato (circa una trentina di persone al giorno). Grande slancio è stato dato alle attività di team building, quanto mai cruciali in questo periodo per distrarre e divertire, rendendendo il gruppo più coeso. Tra le proposte a cui ciascun dipendente è libero di aderire troviamo corsi di yoga, teatro e lezioni di cucina.

«In queste ultime settimane in cui la situazione sta lentamente riacquisendo una nuova normalità, siamo pronti per tornare ad avere un dialogo fisico con i nostri agenti, con un gesto che possa far sentire la nostra vicinanza, con un tocco di originalità», ha commentato Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare.