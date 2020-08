Idee per Viaggiare riparte dai pacchetti di Natale e Capodanno

Tornare a viaggiare a tutte le latitudini è il prossimo obiettivo, ma farlo in totale sicurezza si conferma la priorità di oggi. Sono le intenzioni di Idee Per Viaggiare, che guarda avanti scommettendo sulle partenze di Natale e Capodanno.

La programmazione, che di giorno in giorno si arricchisce nella sezione dedicata del sito e attraverso una promozione digitale, è focalizzata soprattutto sulle destinazioni core del tour operator: Emirati con Dubai e Abu Dhabi, ma anche tante isole amate dagli italiani: Maldive, Mauritius, Seychelles e Thailandia.

Roberto Massi, product development manager di Idee Per Viaggiare, dichiara: «Riteniamo doveroso proporre programmi di viaggio soltanto dopo aver ottenuto le opportune rassicurazioni dai nostri fornitori in materia di date, procedure e condizioni di viaggio cui attenersi. Per questa ragione stiamo concentrando i nostri sforzi su Natale e Capodanno, certi che ci sarà maggior sicurezza nel tornare a viaggiare e particolare desiderio di evasione da parte del consumatore finale».