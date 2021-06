Idee per Viaggiare rafforza il commerciale: arriva Lubrano per Campania e Molise













È all’insegna della dinamicità la ripartenza del tour operator Idee per Viaggiare che ha potenziato il suo staff commerciale. Dopo il recente ingresso di Massimo Crida nel ruolo di responsabile commerciale per l’area Triveneto, dal 1° giugno è operativo anche Pasquale Lubrano in qualità di key account manager per Campania e Molise. Questa new entry ha come obiettivo quello di dare continuità al presidio sul territorio campano, nonché aprire nuove collaborazioni in un’area strategica e dalle grandi potenzialità, soprattutto per il target honeymooner.

Per Fabio Savelloni, direttore generale di IpV: «Con Crida prima e Lubrano ora, abbiamo aggiunto altre due figure strategiche che ci consentiranno di essere sempre più competitivi e vicini agli agenti di viaggi. Abbiamo inserito persone dalla grande professionalità con cui condividiamo obiettivi, prospettive e atteggiamenti di vita, dove la loro la voglia di mettersi in gioco si sposa con l’ambizione di collocare l’azienda su un gradino più alto nel turismo. Pasquale è un grande professionista nel settore da oltre vent’anni e volto noto e apprezzato dalle agenzie campane. L’obiettivo del suo ingresso in squadra è quello di stringere un rapporto ancora più solido con gli adv, ampliando ulteriormente il nostro share di mercato in un’area che esprimeva già risultati importanti».