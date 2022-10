Idee per Viaggiare, obiettivo 100 milioni per Curzi

Un balzo del +50% di fatturato rispetto al 2019. Non sono certo molti gli operatori sulla scena turistica italiana che possono vantare un simile risultato a valle del periodo pandemico. Tra questi in pole position c’è Idee per Viaggiare. Il tour operator romano chiude infatti l’anno finanziario 2021-22 a 94 milioni di euro, con una crescita del 50% del valore della produzione rispetto all’era pre-Covid, e punta con slancio a superare la soglia dei 100 milioni l’anno prossimo.

Un obiettivo al quale il ceo Danilo Curzi tende con ottimismo, pur nella consapevolezza delle possibili variabili del mercato, dall’incidenza della crisi energetica sul potere d’acquisto dei consumatori, all’effettivo protrarsi anche nel 2023 di una domanda sostenuta dei viaggi. «Le implementazioni fatte a tutt’oggi hanno giovato e gioveranno maggiormente negli anni a venire – afferma Curzi – Tutta la struttura aziendale è come amplificata, sono stati realizzati importanti investimenti in tecnologia per essere pronti per il momento della ripartenza e porre le basi per affrontare le nuove sfide di mercato».

Per Curzi, inoltre, «i dati, ad oggi, ci danno ragione. Abbiamo saputo immediatamente cogliere tutte le opportunità date dalla ripartenza. La scelta fatta ci ha dato dei risultati immediati, di conseguenza eravamo pronti a dare risposte. L’obiettivo è confermarle adesso per il futuro. I numeri parrebbero dire che non è stata una bolla positiva, ma stiamo praticamente salendo di un gradino, che è quello che ci auguriamo per il futuro».

Tra le decisioni e le strategie rivelatesi vincenti, gli investimenti in tecnologia, formazione e le assunzioni, avvenute in piena pandemia, sono state un volano per la forte crescita con la ripresa del mercato. Sul fronte operativo, spicca il successo delle proposte verso Stati Uniti, Emirati Arabi, Thailandia, Indonesia e Perù, mentre su quello tecnologico la scelta di adottare uno dei più avanzati sistemi di Crm esistenti al mondo attraverso una stretta partnership con Salesforce.

Inizialmente la collaborazione ha riguardato l’area Crm, ma le grandi potenzialità del sistema hanno consentito di ampliare il progetto, integrando la gestione diretta del cliente e del processo di vendita, generando un grande cambiamento, anche organizzativo.

Inoltre, in controtendenza con il mercato, Idee per Viaggiare ha implementato il suo organico, che consta ora di 166 persone, con l’inserimento di 21 nuove risorse anche in seguito all’acquisizione del tour operator Marcelletti, avvenuta a fine 2021.

Banco di prova, ampiamente superato, di questa integrazione è stato il catalogo “Sudamerica. Marcelletti by Idee per Viaggiare”, che spazia dal Messico ai vari paesi dell’America Latina. Il successo di questa programmazione ha innescato una rimodulazione dei tour, identificati con il nome Iter Experientia, con partenze garantite con minimo 2 e massimo 15 partecipanti, ritmi adatti a piccoli gruppi, rapporti più personalizzati con le guide e maggiore integrazione tra i viaggiatori.

Si chiama invece Iter Sublime il nuovo, raffinato catalogo, un vero e proprio table book che racchiude una selezione esclusiva di prodotti di tutte le destinazioni dell’operatore tra soggiorni mare, tour ed esperienze da vivere in ogni meta.

Sfogliabile anche online sul sito dell’operatore, è stato concepito con la doppia finalità di ispirare i consumatori e consolidare il posizionamento sul target di clientela medio-alta, fidelizzata e alla ricerca di proposte lussuose ed esclusive. Novità del 2023 sarà invece la nuova programmazione sull’Arabia Saudita, attualmente in cantiere in collaborazione con l’ente Visit Saudi, la compagnia di bandiera Air Arabia e un corrispondente locale.