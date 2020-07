Idee per viaggiare lancia benefit aggiunti al voucher

Idee per Viaggiare offre – a quanti sono in possesso di voucher – la possibilità di integrare gratuitamente al soggiorno prenotato alcuni esclusivi benefit.

L’operatore romano propone plus, consultabili in una sezione dedicata del sito, in alcune strutture selezionate. Dall’upgrade di camera, ad esempio, sia presso il Ja Ovean View Hotel di Dubai, sia al The Residence Maldives a Dhigurah; i benefit includono anche le strutture di riferimento della catena Lux a Mauritius con upgrade di camera e riduzione del 10% su Food & Beverage e Spa.

I vantaggi proseguono fino alle partenze di ottobre 2021: all’ Hotel L’Archipel di Praslin, Seychelles, si può beneficiare del 25% di riduzione sul soggiorno mentre per la Thailandia, si può approfittare della combinazione che prevede massaggio, cena e bottiglia di champagne al Rayavadee di Krabi e al Melia di Koh Samui.

Una decisione presa per andare incontro ad agenzie di viaggi e clienti, in cui IpV mostra la solidità dei rapporti costruiti negli anni con i best partner, insieme ai quali condivide l’intento di sostenere la ripartenza del settore.

Oltre all’integrazione dei benefit, la nuova policy per la gestione dei voucher prevede l’estensione del periodo di fruibilità del pacchetto di viaggio inutilizzato durante il lockdown fino a 18 mesi, rendendolo frazionabile su più prenotazioni e garantendo il rimborso totale o parziale dello stesso alla data della scadenza e la cessione a terzi del pacchetto di viaggio (senza alcun costo aggiuntivo) in ottemperanza all’art. 38 del Codice del Turismo.

A completamento della strategia di rilancio, Idee per Viaggiare integra gratuitamente la copertura assicurativa della polizza Covid Top all’interno della polizza All Risks per garantire massima assistenza sanitaria e far fronte a ulteriori esigenze durante il soggiorno.

«Con la volontà di essere vicini e supportare il lavoro dell’agente di viaggi, abbiamo agito secondo buon senso, lavorando in modo trasparente per rispondere alle esigenze della distribuzione e del cliente finale – commenta il ceo Danilo Curzi – Siamo stati tra i primi a emettere i voucher e a oggi ne contiamo quasi un migliaio. Gli sforzi messi in campo si sono focalizzati dapprima sull’estensibilità del voucher e sull’annosa questione della cessione dello stesso e successivamente sull’integrazione dei benefit a titolo gratuito. Da questa settimana i nostri sales si recheranno personalmente nelle agenzie per consegnare uno speciale kit, contenente il voucher cartaceo, accompagnato da una lettera personalizzata con le indicazioni per utilizzo dello stesso e tutte le informazioni relative alla polizza. Adegueremo senza indugio la nostra policy laddove nel prossimo futuro venissero modificati i criteri di gestione delle condizioni dedicate a tale evento, sia nei confronti dell’agenzia di viaggi sia del relativo cliente».