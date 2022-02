Idee Per Viaggiare, i corridoi turistici trainano le vendite della primavera













Idee Per Viaggiare sempre più in ripresa, anche grazie all’apertura dei nuovi corridoi turistici che già da diverse settimane fanno registrare un crescente aumento delle richieste di preventivi e prenotazioni.

Tra le mete più desiderate per la primavera Dubai e Maldive registrano le richieste maggiori, anche trainate dall’interesse per l’Expo di Dubai, che accende i riflettori sulla destinazione Emirati Arabi in generale, Abu Dhabi inclusa.

Tra i principali trend in vista dell’estate, invece, una forte ripresa degli Stati Uniti, sia come meta in sé che in combinazione con mete mare come Repubblica Dominicana, Aruba e Hawaii.

Tornato inoltre le richieste per la Polinesia, soprattutto per l’autunno e per i viaggi di nozze per lungo tempo rimandati.

Danilo Curzi, ceo di Idee Per Viaggiare, commenta così i nuovi trend di crescita: «Ad oggi siamo ai livelli in cui eravamo a ottobre 2021, poco prima dell’ennesima battuta d’arresto, e siamo piuttosto fiduciosi in una primavera-estate con numeri importanti. In questi ultimi giorni sono arrivate anche richieste di preventivi per Giappone e Australia che già a fine febbraio tornerà accessibile a tutti coloro che sono vaccinati. Rileviamo un atteggiamento di rinnovata fiducia e voglia di tornare a viaggiare, con picchi di richieste in concomitanza con l’apertura graduale dei corridoi turistici, come è recentemente accaduto per Oman e Phuket».