Idee per Viaggiare acquisisce Marcelletti













C’è un’acquisizione in casa Idee Per Viaggiare: si tratta dello storico brand Marcelletti specializzato nella programmazione dei Paesi del Centro e Sudamerica, che a dicembre 2019 aveva congelato le attività specificando come non ci fosse “nessuna chiusura in vista e nessuna irregolarità da parte dell’azienda”, bensì era necessaria una pausa per via dei problemi di salute del presidente Guido Chiaranda.

Marcelletti è stato per un trentennio una realtà importante nel tour operating italiano, riconosciuto per proposte d’alta gamma verso Messico e mete nelle Americhe, “con una visione all’avanguardia e un taglio da atélier”, si legge nella nota del t.o laziale fondato nel 1995.

Tutti elementi che hanno fatto presa sul ceo di Idee per Viaggiare Danilo Curzi, che ha avviato il graduale processo di acquisizione del brand Marcelletti nel 2020, con l’inserimento di cinque figure professionali provenienti proprio dal t.o. ora acquisito e incaricate di sviluppare il prodotto Centro e Sudamerica appunto. Nello specifico Argentina, Cile, Perù, Bolivia, Colombia, Ecuador e Guatemala.

Danilo Curzi ha commentato così l’acquisizione di Marcelletti: «È stato un marchio riconosciuto sia dal trade che dal cliente finale; i suoi cataloghi nella storia del turismo sono stati un punto di riferimento a cui non nego di essermi ispirato per la loro iconicità e la cura maniacale del dettaglio. Lasciar “morire” una realtà così ricca e importante non era possibile».

Questa acquisizione però non è solo una scelta sentimentale, «ma è stata pianificata con attenzione e finalizzata a inserire nella nostra programmazione una parte di mondo che a Idee per Viaggiare mancava. Da qui le nostre azioni per integrare parte dello staff Marcelletti e acquistarne il marchio, in cui ci siamo rispecchiati per cura, fantasia e credibilità», ha concluso Curzi.

A ottobre 2020, Idee per Viaggiare ha lanciato anche l’inedita programmazione Italia racchiusa nel sito Lanostrabellaitalia.it, con proposte tailor made di tre o quattro notti, combinabili tra loro e caratterizzate da pernottamenti in strutture particolari, come ad esempio palazzi storici, masserie o alberghi diffusi, e con un focus particolare sulle esperienze, sempre legate al territorio.