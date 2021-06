Icon of the Seas, arriva la prima nave a gnl di Royal Caribbean













Royal Caribbean International ha dato il via alla costruzione della sua prima nave Icon Class con la cerimonia del taglio della lamiera presso il cantiere navale finlandese Meyer Turku.

La nave si chiamerà Icon of the Seas ed è la prima della compagnia alimentata a gnl.

Alla cerimonia erano presenti: Richard Fain, presidente e ceo di Royal Caribbean Group; Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International e Tim Meyer, ceo di Meyer Turku.

Si apre un nuovo capitolo sull’energia pulita per Royal Caribbean. La nave debutterà nell’autunno 2023 e sarà la prima di tre unità alimentate a gnl (gas naturale liquefatto). Il combustibile pulito e le applicazioni ecocompatibili aggiuntive della nave, come l’alimentazione elettrica a terra, aumenteranno l’efficienza energetica e ridurranno la carbon footprint.

«Abbiamo preso un impegno per rendere l’energia pulita in mare una realtà; Icon Class è stata annunciata per la prima volta nel 2016, e siamo entusiasti di essere finalmente arrivati alla costruzione di quella che sarà davvero una nave diversa dalle altre – ha affermato Bayley – Decenni di lavoro nella conservazione degli oceani, nell’efficienza energetica e nel miglioramento continuo saranno evidenti in Icon. Non vediamo l’ora di rivelare altre caratteristiche rivoluzionarie della nave».

Royal Caribbean in questi decenni ha compiuto passi avanti nell’efficienza energetica e nella riduzione delle emissioni attraverso tecnologie come la lubrificazione dell’aria, che invia miliardi di bolle microscopiche lungo lo scafo di una nave per ridurre l’attrito e sistemi avanzati di recupero del calore di scarto che trasformano calore in energia extra, fino a 3 megawatt, per aiutare a alimentare le operazioni della nave. L’uso di tali tecnologie, compreso il gnl, comporterà un’ulteriore riduzione delle emissioni complessive, portando a zero anidride solforosa e particolato, e una significativa riduzione della produzione di ossidi di azoto.