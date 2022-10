Icon of the Seas apre le vendite: ecco le nuove suite

Sono aperte le prenotazioni per Icon of the Seas, la nave di Royal Caribbean International che salperà a gennaio 2024 e che è stata presentata in anteprima nei giorni scorsi. I viaggiatori possono scegliere tra i 28 tipi di soluzioni di soggiorno, per ogni tipo di famiglia e di amante dell’avventura. Aumenta lo spazio a bordo a disposizione di ciascun ospite.

Le nuove tipologie di sistemazione sono 14, e vanno dalle cabine standard alle suite, con ancora più opzioni per le famiglie (come i Family Infinite Oceanview Balconies e le Surfside Family Suites), gli affacci mozzafiato delle Panoramic Oceanviews, Sunset Suites e altre soluzioni abitative, nonché dimensioni più ampie in ogni categoria.

La Classe Icon della compagnia di crociere inaugurerà un nuovo standard per le sistemazioni: la varietà delle camere e il loro design nascono per soddisfare le diverse preferenze ed esigenze di ogni ospite, permettendo soluzioni abitative ideali per tutti: amici, coppie e genitori, nonni e bambini.

Tra le nuove soluzioni di Icon, le opzioni appositamente studiate per famiglie, gruppi di amici e, in generale, per chi viaggia insieme ai propri affetti sono ancora di più: aumentano le cabine standard e le suite per tre, quattro, cinque e sei ospiti. In evidenza ci sono:

Family Infinite Oceanview Balconies per una famiglia fino a sei persone, con la dotazione di letto a castello per i bambini, “nascosto” in un punto particolare della camera, arredata con tv, letti e spazio relax. Inoltre, il bagno è caratterizzato da un design funzionale, con doccia e lavandino da un lato e lavandino e wc dall’altro

per una famiglia fino a sei persone, con la dotazione di letto a castello per i bambini, “nascosto” in un punto particolare della camera, arredata con tv, letti e spazio relax. Inoltre, il bagno è caratterizzato da un design funzionale, con doccia e lavandino da un lato e lavandino e wc dall’altro Surfside Family View Interiors, Balconies and Suites , situate a Surfside, il nuovo quartiere ideato proprio per le famiglie. Queste nuove suite possono ospitare fino a quattro persone, offrono la combinazione ideale tra comodità e le divertenti attività del quartiere. La stanza per i bambini può anche fungere da spazio abitativo di giorno e balcone privato

, situate a Surfside, il nuovo quartiere ideato proprio per le famiglie. Queste nuove suite possono ospitare fino a quattro persone, offrono la combinazione ideale tra comodità e le divertenti attività del quartiere. La stanza per i bambini può anche fungere da spazio abitativo di giorno e balcone privato Ultimate Family Townhouse è invece la suite su tre livelli per famiglie, che offre diverse possibilità per rilassarsi e giocare a tutti i membri della famiglia. Il non plus ultra delle sistemazioni family dispone di uno scivolo su più livelli, di aree per il karaoke e per l’home video, di due balconi privati e di un accesso privato a Surfside, con steccato bianco decorativo e cassetta della posta.

Per chi predilige i panorami mozzafiato, a bordo di Icon of the Seas aumentano le cabine vista mare, con ampia scelta di categorie con balconi e finestre. I balconi Infinity, che offrono uno spazio abitativo capace di trasformarsi, semplicemente premendo un pulsante, in una “via di fuga” all’aria aperta, fanno il loro debutto su Royal Caribbean insieme a nuove sistemazioni come:

Panoramic Oceanviews and Suites , nella parte più alta di Icon, nel nuovo quartiere AquaDome, con le pareti-finestra, estese dal pavimento al soffitto

, nella parte più alta di Icon, nel nuovo quartiere AquaDome, con le pareti-finestra, estese dal pavimento al soffitto Sunset Suites, Junior Suites e Corner Suites per godersi le sfumature di luce di ogni ora del giorno dall’interno o dall’esterno, direttamente dal letto o sulle ampie balconate (le Corner Suite dispongono anche di un balcone avvolgente)

Tra le nuove soluzioni ci sono anche i balconi Infinity su Central Park, con vista sul giardino del rinnovato quartiere open air, e le spaziose Sky Junior Suite e Infinite Grand Suite che si vanno a sommare alle numerose camere con vista sull’oceano.

Torna poi la lussuosa Royal Loft Suite, e arrivano le nuove Icon Loft Suite e le camere Interior Plus corredate di un armadio di lusso.

Le differenti soluzioni sono dotate di maggiore spazio per riporre gli oggetti negli spazi abitativi e nei bagni, di docce più grandi, di porte Usb e prese di corrente aggiuntive e molto altro. Inoltre, per la prima volta su una nave Royal Caribbean International, gli ospiti potranno regolare l’illuminazione e la temperatura con il proprio smartphone dalla app Royal Caribbean. Altre funzionalità a portata di mano saranno lo streaming tv, il telecomando tv e chiave da smartphone.

Su Icon debutterà anche una nuova tecnologia intelligente e amica dell’ambiente: ogni alloggio sarà dotato di una eco modalità, che si attiverà quando gli ospiti scenderanno dalla nave e si disattiverà non appena torneranno a bordo, garantendo il ripristino delle impostazioni di temperatura preferite.

Icon effettuerà tutto l’anno crociere di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Ogni crociera toccherà l’isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day a CocoCay, alle Bahamas, e un mix di destinazioni come Cozumel, in Messico, Philipsburg, a St. Maarten, e Roatan, in Honduras.