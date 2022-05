Icon Collection acquisisce l’Hotel Botticelli a Firenze













Acquisizione di prestigio per Icon Collection: si tratta dell’Hotel Botticelli a Firenze, nuova scommessa del Gruppo. L’albergo sarà protagonista nei mesi a venire di una profonda ristrutturazione e rinnovamento, secondo i criteri di charme e modernità utilizzati anche per le altre strutture, abbinati al fascino rinascimentale dell’albergo e alla posizione strategica, in linea con la strategìa di Icon Collection che intende presidiare il mercato con un’offerta ricettiva in grado di assicurare un’esperienza immersiva.

Il Gruppo Ficcanterri che guida Icon Collection ha fino ad oggi investito oltre 30 milioni di euro direttamente sulle quattro strutture del portfolio che Icon controlla e gestisce in Toscana tra Maremma e Costa degli Etruschi – The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta, Antico Podere San Francesco e Borgo Verde . L’investimento mirato sulla struttura di Firenze si è tradotto in un ulteriore impegno di circa 10 milioni di euro che include anche un piano di rapida ristrutturazione per portare la struttura a diventare un boutique hotel con ristorante stellato.

Il pregio storico dell’hotel è dato dal palazzo cinquecentesco in cui si trova, con soffitti con volte a vela, sale con volte affrescate, portali e finestre in pietra, una loggia rinascimentale e un vicoletto racchiuso all’interno dell’hotel.

Tra le peculiarità del Gruppo, l’approccio col proprio Personale visto come capitale umano, da fidelizzare con un welfare aziendale composto da benefit e da formare grazie ad una Academy interna.

I plus della ospitalità Icon sono tutti incentrati sull’esperienza che parte dal momento dell’arrivo dell’ospite, con un servizio di concierge che è stato sostituito con l’Experience Specialist, fino ad un vero e proprio percorso sensoriale nella struttura, che nel caso specifico del The Sense Experience Resort si riassume nello slogan ‘Be natural, be you’, attraverso dune di sabbia, alberi secolari e piante officinali, ma anche nei materiali scelti per arredi e servizi, ai sapori dei prodotti locali esaltati nei piatti del ristorante fino alle molteplici possibilità di escursioni dei dintorni.

«Icon Collection – spiega Federico Ficcanterri socio del Gruppo insieme a Riccardo Ficcanterri – vuole essere una realtà virtuosa e illuminata, fornendo servizi di elevato spessore alle strutture del Gruppo garantendo i processi strutturali a supporto del buon servizio e i suoi punti di forza sono la valorizzazione del personale e l’attenzione nei confronti della sostenibilità. Si occupa inoltre di organizzazione, comunicazione e innovazione per le strutture ed ha come chiave strategica la sostenibilità curata e perseguita mediante progetti e pratiche moderni. Anche il FAI sta mostrando interesse a processi e risultati raggiunti nelle strutture, e si è recentemente avvicinato al The Sense Experience Resort, il fiore all’occhiello di Icon Collection immerso in un parco secolare affacciato sul mare, dove la natura e il territorio sono protagonisti.»

La strategia di Icon Collection punta quindi in primis sulla ricchezza naturale dei territori dove sorgono le strutture, valorizzata ulteriormente con proposte di esperienze di massima qualità; sul personale, formato, gestito e organizzato su modelli fortemente innovativi per il settore turistico, e sulla sostenibilità.

Il disegno complessivo del Gruppo prevede poi di unificare tutte le strutture ricettive sotto un unico brand “The Sense Experience Collection”, che sarà poi il fil-rouge per la sua promozione sui mercati turistici nazionale e internazionale.