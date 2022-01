Icelandair lancia la Roma-Reykjavik per l’estate 2022













Icelandair ha annunciato una nuova tratta tra Roma Fiumicino e il suo hub di Reykjavik per l’estate 2022.

Roma accoglierà la nuova tratta due volte alla settimana, tutti i mercoledì e la domenica dal 6 luglio al 4 settembre.

Il nuovo volo consentirà anche collegamenti importanti tra Roma e le rotte del Nord Atlantico, permettendo ai passeggeri in transito di usufruire di uno scalo in Islanda senza alcuna tariffa aerea aggiuntiva. Insieme a Roma, Icelandair lancerà quest’estate altre due nuove destinazioni: Nizza (dal 6 luglio al 27 agosto) e Alicante (dal 10 febbraio proseguendo fino all’autunno).

Bogi Nils Bogason, presidente e ceo di Icelandair, ha commentato: «Mentre entriamo nel nuovo anno, vediamo i segnali di ripresa per il settore dei viaggi. Siamo entusiasti di poter aggiungere Roma alla nostra già estesa rete di destinazioni, facilitando ulteriormente la crescita sia in entrata che in uscita. Con le aggiunte di Roma, Nizza e Alicante per l’estate, Icelandair si impegna a offrire ai nostri clienti europei e del Nord Atlantico più scelta e collegamenti convenienti».

«Siamo davvero lieti di dare il benvenuto a Icelandair, la compagnia aerea che opererà verso l’aeroporto di Fiumicino – ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – L’inaugurazione del collegamento diretto per Reykjavik previsto per la prossima estate conferma l’efficacia delle iniziative implementate da AdR, nonché il ruolo strategico di Roma, mercato di riferimento in Europa e uno dei più importanti al mondo».