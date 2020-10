Ibiza Project prepara la ripartenza delle isole Baleari

Rimanere sul posto a presidiare una delle destinazioni estere più amate dagli italiani per lanciare un messaggio alla filiera: le isole Baleari resistono e sono pronte a riaccogliere i turisti non appena sarà possibile. Ibiza Project chiude un anno difficile, ma punta sul legame che unisce gli italiani alla destinazione e sulla collaborazione con fornitori e agenti di viaggi per continuare a lavorare, pensando all’estate 2021.

La dmc italiana con sede a Ibiza traccia un bilancio dell’alta stagione appena conclusa che, nonostante le difficoltà, ha comunque visto un parziale movimento di turisti anche dall’Italia. «Già dall’inizio dell’estate abbiamo comunque registrato un sensibile interesse, gli italiani avevano voglia di venire a Ibiza e Formentera: per tutta la stagione è stato proprio questo che ci ha dato forza per continuare a lavorare – spiega Marco Dadone, cofounder di Ibiza Project – Fondamentale è stata la grande collaborazione con la filiera, con i fornitori locali, che hanno tenuto aperto nonostante le previsioni non certamente incoraggianti, e con gli operatori e gli agenti italiani, con i quali abbiamo collaborato benissimo con l’unico obiettivo di tutelare sempre il cliente».

Al momento, per Ibiza Project fare previsioni per il prossimo anno è difficile, ma lo spazio per pensare al futuro c’è. «Le Baleari sono e rimarranno qui e, anche se non sarà semplice, faremo di tutto per recuperare non solamente le destinazioni di Ibiza e Formentera, ma anche il prodotto basato sul divertimento, che è il perno della loro offerta, e che gli italiani ci hanno dimostrato avere nel cuore», aggiunge la cofounder della dmc, Lara Corsinovi.