Iberia vuole concludere l’acquisizione di Air Europa

Il Gruppo Iag, per contro di Iberia, è alle battute finali della trattativa di acquisto del 100% di Air Europa, compagnia aerea di Globalia. L’accordo – la sua presentazione sembrerebbe essere imminente – dovrebbe concludersi per una somma di circa 500 milioni di euro, la metà rispetto a quanto concordato lo scorso novembre tra le parti.

In questo modo – si legge su preferente.com – Iberia potrà risparmiare la penale di 40 milioni di euro che avrebbe dovuto pagare in caso di rifiuto del mantenimento dell’acquisto, portando avanti un’operazione di sicura importanza per la sua strategia, nonostante la grande crisi in cui versa il trasporto aereo per via della pandemia di Covid-19.

A breve Iberia presenterà i suoi risultati finanziari e, secondo il quotidiano online spagnolo, potrebbe anche esserci la “presentazione dell’accordo a sorpresa”.