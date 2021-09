Iberia volerà alle Maldive e in Colombia anche in inverno













Dopo il successo dell’estate, Iberia si appresta a vivere la stagione invernale – in partenza il 31 ottobre – e comunica la ripresa dei voli per le Maldive, con due no stop a settimana da dicembre a febbraio in partenza da Madrid.

Da dicembre a marzo, invece, la compagnia aerea spagnola volerà tre volte alla settimana in Colombia, a Cali, anche questa destinazione molto popolare nell’estate 2021, così come ci saranno rotte per l’America Centrale e l’Uruguay. Restando sul continente americano, spazio all’aumento dei voli per New York e Miami, e al proseguo dei collegamenti per Chicago, Boston e Los Angeles.

Sull’Europa, Iberia potenzia la rete Madrid-Parigi, ma anche quella con destinazioni come Londra, Lisbona, Bruxelles, Roma, Ginevra, Milano, Venezia, Lione e Monaco.

Quanto al network domestico, Iberia approfitta della ripresa del business travel e conferma quattro voli giornalieri per Bilbao, La Coruña e Vigo. Inoltre, ci sarà un aumento della capacità anche per le Asturie, San Sebastián e Santander.

In totale, il vettore del Gruppo Iag volerà su 23 destinazioni long haul in 17 Paesi, operando circa 280 voli a settimana.