Iberia rompe con Aeroméxico e tratta con Viva Aerobus













Stop all’accordo per i voli interni in Messico tra Iberia e Aeroméxico. Il vettore iberico ha connesso fino ad oggi oltre 40 città messicane, come Monterrey, Cancún, Guadalajara, Acapulco o San Luis Potosí.

Inoltre, da settembre 2021, in fase di rilancio post Covid, Iberia aveva ripotenziato la partnership con il vettore messicano e iniziato a operare ben due voli giornalieri verso il Paese nordamericano.

“Stiamo chiudendo un nuovo accordo con un’altra società, molto probabilmente Viva Aerobus, di cui informeremo i media in dettaglio non appena entrerà in vigore”, si legge in un comunicato ufficiale della compagnia spagnola riportato dal giornale locale specializzato nel settore turistico Preferente.

Il Messico è un mercato chiave per Iberia, che ha una forte presenza nelle principali destinazioni dell’America Latina. Attualmente, la compagnia del Gruppo Iag ha in schedule 19 voli settimanali per il Paese. La rottura con Aeroméxico non ha alcun impatto sui collegamenti da Madrid.