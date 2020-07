Iberia potenzia Ndc: ancillary disponibili anche sui biglietti già venduti

L’emergenza da coronavirus non ha fermato l’evoluzione di Ndc da parte di Iberia. Nella prima metà del 2020, infatti, il vettore spagnolo ha sviluppato una nuova versione del protocollo Iata – la 17.2 per la precisione – in modo da rendere possibile la vendita dei servizi ancillari anche per i biglietti già venduti.

Attualmente, circa il 30% dei biglietti aerei venduti attraverso le agenzie di viaggio spagnole vengono processati con una connessione Ndc, con una percentuale di incremento del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Sempre nella prima metà dell’anno, prosegue la nota, la compagnia ha reso disponibili attraverso l‘Ndc tutti i servizi relativi al corporate travel, dalle prenotazioni all’emissione, fino alla gestione tariffaria.