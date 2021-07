Iberia lancia nuove tariffe per il bagaglio registrato













Per andare incontro alle esigenze dei clienti, Iberia ha modificato le opzioni relative al bagaglio registrato per i voli in Europa.

Alla tradizionale franchigia bagaglio di 23 kg (18 euro), la compagnia aggiunge altre due possibilità: per chi viaggia più leggero, con un bagaglio di 15 kg, l’opzione tariffaria parte da 13 euro, a seconda della tariffa e della destinazione; per chi invece ha bisogno di trasportare bagagli più pesanti, c’è la tariffa che parte da 35 euro per i 32 kg. Quest’ultima possibilità si rivela più conveniente rispetto a quanto si andrebbe a pagare normalmente come sovrappeso per i bagagli che superano i 23 kg.

Inoltre, Iberia ha cambiato il concetto stesso di sovrappeso, che adesso viene pagato esattamente in base ai chili in eccesso; cioè per chilo che eccede la franchigia contrattata (15, 23 o 32 chili), invece di una tariffa fissa (che era 60 euro). Nello specifico, d’ora in poi il prezzo per chilo in più sarà da 12 euro (a patto che sia stata scelta in anticipo una delle tre possibilità di 15, 23 o 32 chili).

Queste nuove opzioni per il bagaglio registrato sono disponibili sulle rotte nazionali ed europee di Iberia, Iberia Express e Iberia Regional/Air Nostrum. Per il momento da sito e da app, ma a breve saranno incorporate anche per le agenzie collegate al sistema di distribuzione Ndc.