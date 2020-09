Iberia, Javier Sánchez-Prieto nominato chairman

Javier Sánchez-Prieto è il nuovo presidente esecutivo del Gruppo Iberia. Il nuovo chairman ha già ricoperto il ruolo di responsabile finanziario e della pianificazione strategica del vettore durante il periodo in cui la società era tornata ad essere profittevole dopo diversi anni di perdite.

In precedenza, si legge in una nota, era stato membro del team fondatore dell’unità a basso costo Iberia Express, con responsabilità per pianificazione strategica, finanza. acquisti, sistemi It, flotta di aeromobili, risorse umane e affari legali.

«È un onore e una grande soddisfazione tornare in Iberia, nonostante i tempi difficili che sta attraversando il settore aereo», ha commentato il manager che prende il posto di Luis Gallego, a sua volta scelto per succedere a Willie Walsh alla guida del Gruppo Iag.

«Negli ultimi anni la squadra dell’Iberia ha dimostrato di essere in grado di affrontare ogni tipo di sfida e difficoltà ed è diventata una vera storia di successo. Sono certo che insieme possiamo farcela ancora una volta», ha proseguito il manager.

Sánchez-Prieto, 51 anni, ha conseguito una laurea in economia e commercio presso l’Università Complutense di Madrid ed un’altra in ingegneria aeronautica tecnica presso l’ateneo Politécnica di Madrid.