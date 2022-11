Iberia estende la partnership con Allianz Partners fino a dicembre 2025

I clienti Iberia di 13 mercati europei potranno continuare a usufruire di soluzioni assicurative di viaggio, grazie al rinnovo della storica partnership tra la compagnia aerea e Allianz Partners, estesa fino a dicembre 2025. Per i residenti di altri Paesi, compresi quelli dell’area Latam, le soluzioni di protezione di viaggio saranno disponibili nel 2023.

«Siamo davvero entusiasti di estendere la nostra storica partnership con Iberia per altri tre anni e di sviluppare per i loro clienti soluzioni di assicurazione viaggio riconosciute a livello globale, con caratteristiche e coperture che garantiscono serenità per la nuova normalità post pandemica – ha dichiarato Jean-Marc Pailhol, chief officer global strategic partnerships and board member di Allianz Partners – Questo conferma il nostro impegno a supportare, in tutto il mondo, i grandi vettori aerei e rappresenta un altro importante passo nel confermarci partner assicurativo leader per il settore aereo».

Tra i vantaggi inclusi: la protezione per annullamento viaggio, ritardi, mancate coincidenze, per prestazioni mediche d’emergenza all’estero e per il bagaglio.

«Siamo orgogliosi di continuare a essere il partner assicurativo di fiducia di Iberia – ha aggiunto José Luis Tirador, chief sales officer di Allianz Partners Spain – Siamo al loro fianco da 16 anni e questo conferma la nostra consolidata e duratura collaborazione. La nuova e più ampia offerta fornirà una customer experience semplice e di comoda fruizione, insieme a un ulteriore livello di protezione per i viaggiatori».

In alcuni Paesi, i clienti potranno inoltre usufruire dei servizi di teleconsulto e della copertura per le malattie legate al Covid-19, incluse le prestazioni per emergenze mediche coperte dalla polizza, quarantena personale obbligatoria e negato imbarco per malattia sospetta. Per maggiore tranquillità, Allianz Partners mette a disposizione dei clienti una linea telefonica di assistenza in viaggio attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

I prodotti e i servizi di copertura del viaggio vengono offerti ai clienti di Iberia in fase di prenotazione del biglietto aereo.

«Il nostro obiettivo è quello di offrire un’esperienza olistica ai nostri clienti, che includa tutti i servizi per accompagnarli durante il loro viaggio aereo – ha detto Ignacio Valeros, director of revenue management di Iberia – La nostra collaborazione con Allianz Partners consente loro di viaggiare in maniera semplice sapendo che, prima o durante il viaggio, sono protetti da un partner affidabile come Allianz Partners. L’estensione della nostra partnership è dunque un’ottima notizia per i nostri clienti».