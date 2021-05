Iberia attiva lo Iata Travel Pass sui voli da Madrid a Panama













Iberia punta forte sullo Iata Travel Pass, il passaporto sanitario digitale dell’associazione delle compagnie aeree che permette di velocizzare e semplificare i viaggi internazionali integrando i certificati vaccinali e i risultati dei tamponi anti Covid. La compagnia aerea spagnola, infatti, è stata la prima a lanciare il servizio sui voli tra Europa e America Latina – iniziando dall’Uruguay – e ora estende l’utilizzo anche ai collegamenti con Panama a partire dal prossimo 19 maggio.

Il governo di Panama, infatti, è stato il primo a riconoscere lo Iata Travel Pass come strumento utile alla ripresa dei viaggi in sicurezza attraverso il caricamento, la gestione e la verifica della documentazione sanitaria all’interno di una sola app per smartphone.

Per Gabriel Perdiguero, direttore clienti, trasforazione e sistema di Iberia «Partendo da un principio di sicurezza, scomettiamo sulla tecnologia per riaprire le frontiere, stimolare i viaggi e recuperare la normalità del settore il prima possibile. Siamo sicuri che i passaporti digitali avranno un ruolo chiave in questo senso e saranno il percorso più facile per la mobilità delle persone, incentivando il traffico aereo e allo stesso tempo semplificando l’esperienza di viaggio – attraverso i controlli biometrici e la digitalizzazione – rendendola più fluida e contactless».

Iberia ha già contattato infine i clienti del volo IB6339 da Madrid a Panama City che mercoledì 19 maggio saranno invitati a utilizzare lo Iata Travel Pass.