Iberia apre le vendite per i voli sulle Maldive













Voli diretti di Iberia per le Maldive a partire dal 2 luglio: la compagnia aerea spagnola ha aperto le vendite e opererà due voli settimanali per le isole, ogni lunedì e venerdì, utilizzando Airbus A330/200 che trasportano fino a 288 passeggeri. La compagnia annuncia tariffe promozionali per il ritorno della rotta Economy e Business class.

Il vettore ha poi predisposto pacchetti vacanza che includono voli, hotel e trasporto locale. Anche i principali tour operator spagnoli stanno preparando pacchetti impostati sull’offerta aerea del vettore.

Gli operativi voli di Iberia per la capitale Malè, saranno validi dal 2 luglio al 30 agosto, con partenza da Madrid il lunedì e il venerdì e con ritorno il mercoledì e il sabato. Sia i voli in uscita che quelli in arrivo sono programmati per facili collegamenti a Madrid verso altre destinazioni Iberia in Spagna e nel resto d’Europa.