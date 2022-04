Iberia amplia la flotta con un nuovo A350 e un A320













Consegnato ad Iberia un altro Airbus A350-900, il terzo in un mese. L’aeromobile, chiamato “Volando” dal titolo di una popolare canzone, è configurato come i due già arrivati in flotta nei giorni scorsi. Per i prossimi 8, la cui consegna è prevista entro il 2024, Iberia ha invece previsto una configurazione differente, che porterà ad un miglioramento in tutte le classi di servizio.

Questa tipologia di aerei è la più silenziosa ed è anche molto efficiente, con un consumo del 30-35% inferiore rispetto ai modelli precedenti. Il risparmio di carburante e quindi le minori emissioni, sono possibili sia per il motore Rolls Royce utilizzato, sia per i materiali più leggeri con cui è costruito il velivolo

Oltre all’A350 la compagnia ha ricevuto anche un nuovo A320 neo, chiamato “La Muñoza”, e sta aspettando al consegna di altri tre aerei di questa classe che verranno consegnati entro l’anno. La flotta di A320 arriverà a quota 14 unità entro il 2022 e ad un totale di 20 per la fine del 2023.

Tutte queste consegne rientrano in un piano di rinnovo della flotta che permetterà ad Iberia di incrementare la capacità di pari passo con l’aumento della domanda, che si stima arriverà all’85% dei livelli pre pandemia già la prossima estate.

Nel 2023 il vettore inizierà a ricevere anche altri 8 Airbus A321XLRs, che verranno utilizzati in particolare sulle rotte transatlantiche.