Ibar, Flavio Ghiringhelli è il nuovo presidente

L’assemblea generale di Ibar (Italian Board Airline Representatives) ha rinnovato tutte le cariche sociali per gli anni 2021 e 2022 ed eletto come nuovo presidente Flavio Ghiringhelli, country manager per l’Italia di Emirates.

I soci hanno deliberato la riconferma di Stefan Lang, ground operations manager di Lufthansa, nel ruolo di vice presidente e rinnovato la fiducia all’intero comitato esecutivo, con l’unica new entry di Fahad Almushaysin, manager di Saudia, in sostituzione di Hakan Yilmaz, direttore di Turkish Airlines, che si appresta ad assumere altri incarichi fuori dall’ Italia.

«Sono molto onorato della fiducia dimostratami dai miei colleghi – commenta il nuovo presidente Ghiringhelli, che prenderà la poltrona di Benito Negrini dal 1° gennaio 2021 – e farò del mio meglio per esserne all’altezza. Già dai primi contatti con le strutture della Associazione ho capito che potrò contare sul pieno supporto di un team dedicato e di un comitato esecutivo coeso, determinato e composto da colleghi di grande esperienza. Ormai, con le prime consegne dei vaccini anti-Covid, le nostre associate possono ricominciare a programmare il futuro. Non sarà un recupero facile, starà anche ad Ibar saper accompagnare la ripresa con la tempestività e la profondità a cui siamo abituati. Ora la nostra priorità è il dialogo con le istituzioni nazionali e comunitarie perché si rimuovano, compatibilmente con la sicurezza sanitaria, gli ostacoli alla mobilità che stanno rischiando di riportare un’intera industria indietro di trent’ anni».

Per il presidente uscente Negrini, «dopo quattro anni molto intensi, sono felice di far posto a nuove energie e nuove idee. Sono sicuro che Ibar, con la guida di Flavio, diventerà ancora più forte e che saprà fornire agli associati un supporto sempre più tempestivo e qualificato. Ritengo che il ruolo delle associazioni sia destinato ad assumere una sempre maggiore centralità in un futuro che, prevedibilmente, vedrà un ulteriore assottigliamento delle risorse umane dispiegate direttamente dalle compagnie».

Il nuovo comitato esecutivo è quindi composto da Flavio Ghiringhelli (Emirates), Stefan Lang (Lufthansa), Alberto Nanni (China Southern), Gianluigi Logiudice (Alitalia), Benito Negrini (Luxair), Lorenzo Lagorio (easyJet), Ramzi Zawaideh (Royal Jordanian), Edvino Corradi (Lufthansa Cargo), Stefano Pontiggia (Dhl), Fahad Almuhaysin (Saudia). L’Ibar rappresenta direttamente 54 compagnie aeree – italiane e straniere – operanti in Italia.