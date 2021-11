Iata sospende Air Madagascar dal Bsp













L’associazione internazionale del trasporto aereo (Iata) ha sospeso la compagnia aerea Air Madagascar dal Bsp a partire dallo scorso 12 novembre. Solitamente questo tipo di sospensione avviene nei casi in cui c’è il rischio di insolvenza di una compagnia aerea o di cessazione delle operazioni della stessa.

Iata ha comunicato la sospensione dal Bsp Italia attraverso una comunicazione ufficiale indirizzata alle agenzie di viaggi e agli operatori.

La comunicazione, inoltre, consiglia alle adv di operare le seguenti attività: interrompere la vendita di biglietti relative a AirMadagascar (MD 258) e “interrompere l’emissione di biglietti, Electronic Miscellaneous Document (Emd) e rimborsi per conto di questa compagnia aerea”; rimuovere tutti gli importi relativi a Air Madagascar dai

suoi futuri pagamenti a Iata Bsp. In questo caso, l’associazione consiglia alle adv di “calcolare l’importo corretto da pagare a Iata Bsp rimuovendo eventuali fatture in sospeso (biglietti, EMD e rimborsi pendenti e futuri) relative a Air Madagascar dalle sue rendicontazioni di fatturazione Bsp facendo riferimento ad Agent Remittance Details o Agent Billing Details. Può anche utilizzare il servizio Ice – Iata Customer E-Statement nel portale clienti Iata per informazioni sulle rettifiche e sull’importo finale da pagare a Bsp”.

Di conseguenza, l’adv o il tour operator devono rettificare il prossimo pagamento a Iata Bsp. “Per il pagamento sarà importante ricordare i seguenti punti – specifica la comunicazione – È fondamentale che rettifichi il suo pagamento, poiché qualsiasi pagamento parziale potrebbero provocare interruzioni nella sua attività (eventi di rischio/irregolarità); se utilizza un metodo di pagamento automatico (addebito diretto), dovrà eseguire un pagamento manuale per questo periodo di fatturazione”.

Infine, l’ultimo punto di Iata prevede che l’agenzia o il t.o. regolino le fatture non saldate direttamente con Air Madagascar. “Tutte le fatture non saldate relative alla compagnia aerea sospesa (l’importo rimosso dalle fatturazioni Iata Bsp devono essere regolate direttamente con Air Madagascar al di fuori di Iata Bsp).