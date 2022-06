Iata sceglie Mehmet Tevfik Nane alla presidenza del board













Iata, l’associazione internazionale del trasporto aereo, nel corso della 78ª assemblea generale annuale in corso a Doha ha nominato l’amministratore delegato di Pegasus Airlines, Mehmet Tevfik Nane, come suo nuovo presidente del consiglio dei governatori (board). L’incarico ha la durata di un anno: Nane è l’8o° presidente ad entrare in carica e succede al ceo di JetBlue, Robin Hayes, che continuerà a far parte del board

«Sono onorato di assumere questo incarico in un momento in cui il settore sta uscendo dalla peggiore crisi. Oltre a mantenere lo slancio verso la riapertura del mondo ai viaggi e al commercio, abbiamo un’agenda molto fitta per i prossimi 12 mesi – ha detto Nane – Tra questi, il raggiungimento di un accordo all’assemblea dell’Icao su un obiettivo a lungo termine per i governi sulla decarbonizzazione dell’aviazione, il perfezionamento del percorso verso emissioni di carbonio nette zero entro il 2050 e l’ampliamento della partecipazione all’iniziativa sulla diversità di genere 25by2025».