Iata rimanda il summit annuale a fine anno

È stato posticipato agli ultimi mesi del 2020 il 76° Annual General Meeting and World Air Transport Summit di Iata. A darne notizia è la stessa associazione che raggruppa quasi 300 compagnie aeree a livello mondiale, sottolineando come al momento non è possibile fissare una nuova data per lo svolgimento del summit, ma è auspicabile che la nuova assemblea possa tenersi nel terzo o quarto trimestre dell’anno.

Secondo il calendario originale, l’evento avrebbe dovuto tenersi ad Amsterdam, il 22 e il 23 giugno. L’annuncio della nuova data, sottolinea Iata, verrà dato solo quando esisterà ne esisterà la conferma assoluta.

«I nostri membri si trovano attualmente nella più grave crisi della loro storia. Potremo tornare ad essere un’industria nel vero senso della parola solo quando sarà di nuovo possibile volare, dimostrando l’importanza determinante del trasporto aereo nel guidare la ripresa economica e sociale da questa situazione», ha detto il direttore generale e ceo di Iata, Alexandre de Juniac.