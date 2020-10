Iata rilancia: “In aereo il rischio di trasmissione virus è basso”

L’International Air Transport Association ha accolto con favore il rilascio dei risultati dei test da parte dello United States Transportation Command (US Transcom) confermando il basso rischio della trasmissione Covid-19 a bordo di un aereo.

Il test Transcom statunitense, condotto ad agosto, ha rilevato che “il rischio di esposizione complessivo a patogeni aerosolizzati, come il coronavirus, è molto basso” sui tipi di aeromobili di linea tipicamente utilizzati per spostare il personale del Dipartimento della Difesa, e le loro famiglie.

«La scorsa settimana, la Iata ha riferito che dall’inizio del 2020 sono stati segnalati 44 casi di Covid-19 in cui si pensa che la trasmissione sia stata associata a un viaggio aereo, su 1,2 miliardi di viaggi di passeggeri nel 2020. La ricerca statunitense Transcom fornisce un’ulteriore prova del fatto che il rischio di infezione a bordo di un aereo sembra essere molto basso e certamente inferiore a molti altri ambienti interni», ha affermato Alexandre de Juniac, direttore generale e ceo della Iata.

Il test Transcom statunitense ha mostrato che l’aerosol era “rapidamente diluito dagli alti tassi di cambio d’aria” di una tipica cabina di un aereo. Le particelle di aerosol sono rimaste rilevabili in media per un periodo inferiore a sei minuti. Entrambi i modelli di aeromobili testati hanno rimosso il particolato 15 volte più velocemente di un tipico sistema di ventilazione domestica e 5-6 volte più velocemente “rispetto alle specifiche di progettazione consigliate per le moderne sale operatorie o di isolamento dei pazienti”. Il test è stato eseguito con e senza una maschera per il passeggero infetto simulato.