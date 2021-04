Iata, partnership con Worldline sui pagamenti per la biglietteria aerea













Pagamenti della biglietteria aerea sempre più facili grazie alla partnership di Iata con Worldline, uno dei principali player internazionali e quarto al mondo nel business dei pagamenti e dei servizi transazionali. L’accordo consentirà a tutte le compagnie aeree aderenti all’associazione, di accedere a una più ampia gamma di soluzioni di pagamento, per servire ancora meglio i loro passeggeri. Tutti i servizi e i sistemi di pagamento di Worldline saranno resi disponibili attraverso l’Iata Financial Gateway (Ifg).

A seguito dell’accordo, Worldline ha integrato in Ifg la soluzione TravelHub di Ingenico. Una soluzione che consente alle aziende di accedere facilmente ad oltre 150 metodi di pagamento online e offre una gamma di opzioni valutarie utilizzabili dai clienti di tutti il mondo, compreso in mercati in forte crescita come la Russia, l’India, il Brasile e la Cina. TravelHub offre inoltre capacità di routing intelligente delle transazioni, a livello sia globale sia locale, che migliorano i tassi di conversione e, a loro volta, i ricavi.

Le compagnie aeree collegate a Ifg saranno informate dei nuovi servizi di pagamento messi a loro disposizione a seguito della partnership e potranno entrare in contatto con Worldline, tramite IATA, per avere accesso ai sistemi di pagamento in nuovi mercati. Una volta che una compagnia aerea avrà deciso di utilizzare l’infrastruttura TravelHub Iata/Worldline, saranno effettuati test in collaborazione con Iata, che poi attiverà il servizio in modo che possa essere utilizzato dall’azienda con la massima fluidità.

I servizi includono il trattamento dei pagamenti end-to-end in tutto il mondo, soluzioni avanzate di prevenzione delle frodi, oltre 150 metodi di pagamento alternativi e l’accesso locale a nuovi mercati come Russia, Brasile, India, Cina e molti altri. Come partner attivo della comunità Ifg, Worldline, insieme a IFG, sosterrà le compagnie aeree nell’ottimizzazione dei processi di pagamento e nella strutturazione di una strategia globale dei pagamenti dai costi contenuti.