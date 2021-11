Iata nomina Marie Owens Thomsen chief economist













Iata spinge sulla sostenibilità e da gennaio 2022 affida il ruolo di chief economist alla supermanager Marie Owens Thomsen proveniente dalla Banque Lombard Odier, dove è stata head of global trends and sustainability dal 2020.

«Il lavoro di Marie su questioni macroeconomiche con un focus sulla sostenibilità – ha spiegato Willie Walsh, direttore generale Iata – la preparerà ad affrontare i principali problemi dell’aviazione, vale a dire il recupero post Covid-19 e la sostenibilità. Proveniente dal settore dell’aviazione, porterà nuove preziose intuizioni e prospettive».

«Mi unisco alla Iata – ha commentato Marie Owens Thomsen – per contribuire al settore dell’aviazione, che è stato un formidabile motore di crescita economica a lungo termine. Lo farò con un approccio di ricerca che identifica i fattori causali per problemi critici e le loro soluzioni ad alta priorità. Questo è importante in quanto l’aviazione inizia la ripresae continua il viaggio verso zero emissioni nette. Attendo con impazienza un futuro in cui l’aviazione possa prosperare all’interno di un’economia globale sostenibile».