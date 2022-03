Iata, l’annual general meeting si terrà a giugno a Doha













Trasloco di sede forzato per la 78esima assemblea annuale (Agm) di Iata, che anziché tenersi a Shanghai si svolgerà a Doha, in Qatar, dal 19 al 21 giugno.

È la seconda volta (la prima nel 2014) che l’importante summit dei maggiori player dell’aviazione commerciale si svolge nella capitale qatariota. La decisione di cambiare la sede riflette le continue restrizioni relative al Covid-19 ai viaggi in Cina.

«C’è rammarico nel non poter incontrarci a Shanghai come previsto – ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale Iata – Ma al tempo stesso siamo lieti di tornare nel dinamico hub dell’aviazione di Doha e nella calda ospitalità per la quale Qatar Airways, la nostra compagnia aerea ospite, è diventata famosa. L’Agm di quest’anno sarà un’importante opportunità per i leader dell’aviazione di riflettere sulle mutevoli realtà politiche, economiche e tecnologiche che devono affrontare i viaggi aerei mentre la ripresa del settore dalla pandemia prende ritmo».