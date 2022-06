Iata in pressing sui governi Ue: “Incentivi per il carburante sostenibile”













La decarbonizzazione del trasporto aereo passa attraverso gli incentivi per i combustibili sostenibili che i governi europei devono introdurre per raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2050: è il nuovo forte appello lanciato da Doha, nel corso della 78ª assemblea annuale della Iata.

Le stime attuali prevedono che il Saf (Sustainable Air Fuel) rappresenti il ​​65% del combustibile utile alla mitigazione del carbonio dell’aviazione nel 2050. Ma ciò richiederebbe una capacità di produzione annuale di 449 miliardi di litri. Sono in atto investimenti per espandere la produzione annuale di Saf dagli attuali 125 milioni di litri a 5 miliardi entro il 2025. Con incentivi governativi efficaci, la produzione potrebbe raggiungere i 30 miliardi di litri già entro il 2030, il che sarebbe un punto di svolta per la produzione e l’utilizzo di Saf.

«I governi – ha dichiarato esplicitamente Willie Walsh , direttore generale dell’associazione – devono essere tutti consapevoli che le soluzioni di energia pulita sono ora economiche e ampiamente disponibili. Con incentivi per Saf, potremmo vedere 30 miliardi di litri disponibili entro il 2030. Anche se ancora lontani da dove dobbiamo essere, sarebbe un chiaro punto di svolta verso la nostra ambizione di acquistare ampie quantità di Saf a prezzi accessibili».

Nel 2021, sostengono i vertici Iata, indipendentemente dal prezzo (Saf è da due a quattro volte il prezzo del carburante convenzionale), le compagnie aeree hanno acquistato l’intero stock di 125 milioni di litri di Saf disponibili. E già più di 38 Paesi hanno politiche specifiche SAF che aprono la strada allo sviluppo del mercato. Prendendo spunto da queste misure politiche, le compagnie aeree hanno stipulato accordi di acquisto a termine per 17 miliardi di dollari.

Ulteriori investimenti nella produzione necessitano del sostegno delle giuste politiche. Ciò aumenterebbe l’offerta e ridurrebbe i costi. La produzione di elettricità attraverso l’energia solare o eolica ha dovuto affrontare ostacoli simili poiché queste tecnologie hanno sostituito i combustibili fossili, ma con incentivi politici efficaci messi in atto, entrambi sono ora accessibili e ampiamente disponibili. Per Iata applicando politiche simili basate su incentivi a Saf, i governi possono supportare la produzione globale di Saf per raggiungere i 30 miliardi di litri entro la fine del decennio.

«Molto probabilmente i sistemi di propulsione a idrogeno e/o elettrici saranno disponibili per i voli commerciali a corto raggio entro il 2035 – ha poi aggiunto Sebastian Mikosz, vicepresidente senior per l’ambiente e la sostenibilità di Iata – ma la maggior parte delle emissioni proviene da voli widebody a lungo raggio e per far fronte a queste emissioni, Saf è l’unica soluzione comprovata. Sappiamo che funziona e dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per coinvolgere tutti gli attori del settore, compresi i governi, per aumentare la produzione, la disponibilità e l’adozione».

E per attuare adeguate politiche coerenti e la stabilità a lungo termine necessaria per gli investimenti, l’industria aeronautica chiede a tutti i governi, dunque, di sostenere l’adozione di un obiettivo climatico a lungo termine per il trasporto aereo alla 41ª assemblea dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (Icao) che si terrà il prossimo settembre, in linea con gli impegni del settore. Questo obiettivo climatico è fondamentale per sostenere le ambizioni di decarbonizzazione del settore e fornirebbe un quadro di azione multilaterale globale senza distorcere la concorrenza.