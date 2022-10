Iata: “Ad agosto traffico aereo al +67%”

Balzo in avanti nella impegnativa corsa al recupero e ritorno alla normalità per il traffico aereo mondiale che nel mese di agosto, periodo di picco della stagione turistica nel mondo, secondo il consueto monitoraggio di Iata ha fatto segnare un incremento del +67% rispetto al 2021 e a livello globale un recupero del traffico aereo che ora è al 73,7% rispetto ai livelli pre-crisi (agosto 2019).

In particolare il traffico domestico di agosto è aumentato del 26,5% riportando il volume di operatività a oltre l’85% del livello pre-Covid, mentre il traffico internazionale ha fatto registrare un significativo balzo con un +115%, raggiungendo così il 67% del livello pre-pandemia.

Per il direttore generale di Iata, Willie Walsh, «l’alta stagione dei viaggi estivi nell’emisfero settentrionale si è conclusa con una nota positiva. Considerando le incertezze economiche prevalenti, la domanda di viaggi sta progredendo bene. E la rimozione o l’allentamento delle restrizioni di viaggio in alcune destinazioni asiatiche chiave, incluso il Giappone, accelererà sicuramente la ripresa in Asia fin da questo autunno. Soltanto la Cina continentale risulta essere l’ultimo grande mercato a mantenere severe restrizioni all’ingresso per la prevenzione Covid-19».

Nella consueta mappatura per macro regioni del mondo le compagnie aeree dell’Asia Pacifico hanno registrato un aumento del traffico del 449,2% nel traffico di agosto sul 2021. La capacità è aumentata del 167% e il fattore di carico è aumentato di 40,1 punti percentuali al 78%. Sebbene la regione abbia registrato la crescita più forte su base annua, le persistenti restrizioni ai viaggi in Cina continuano a ostacolare la ripresa generale della regione.

Il traffico di agosto dei vettori in Europa è aumentato del 78,8% rispetto ad agosto 2021. La capacità è aumentata del 48,0% e il fattore di carico è aumentato di 14,7 punti percentuali all’85,5%. La regione ha il secondo fattore di carico più alto dopo il Nord America.

Il traffico delle compagnie aeree in Medio Oriente è aumentato del 144,9% ad agosto rispetto ad agosto 2021. La capacità è aumentata del 72,2% rispetto allo stesso periodo di un anno fa e il fattore di carico è salito di 23,7 punti percentuali al 79,8%.

I vettori del Nord America hanno registrato un aumento del traffico del 110,4% ad agosto rispetto al periodo del 2021. La capacità è aumentata del 69,7% e il fattore di carico è salito di 16,9 punti percentuali all’87,2%, il più alto tra le regioni.

Mentre in America Latina il traffico di agosto è aumentato del 102,5% rispetto allo stesso mese del 2021. La capacità di agosto è aumentata dell’80,8% e il fattore di carico è aumentato di 8,9 punti percentuali all’83,5%.

Infine in Africa i vettori hanno registrato un aumento del 69,5%. La capacità di agosto 2022 è aumentata del 45,3% e il fattore di carico è salito di 10,8 punti percentuali al 75,9%, il più basso tra le regioni. Il traffico internazionale tra l’Africa e le regioni vicine è vicino ai livelli pre-pandemia.