Iag vorrebbe acquisire easyJet o Tap

Mentre annuncia di riuscire a chiudere l’accordo con Globalia per l’acquisizione di Air Europa entro il primo trimestre del 2023, il ceo di Iag (International Airlines Group che raggruppa i vettori British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus) Luis Gallego, fa sapere di voler inserire nel proprio portfolio anche altre compagnie concorrenti (con problemi finanziari) come Tap Air Portugal o easyJet.

Il vettore portoghese – dopo la crisi Covid che lo ha portato alla nazionalizzazione – è tra le compagnie più appetibili sul mercato nel corso del processo di consolidamento del trasporto aereo in Europa e vedrebbe anche un velato interesse da parte di Lufthansa. La low cost britannica easyJet sta attraversando un difficile momento finanziario proprio legato alla crisi post pandemia e alla carenza di personale; sebbene i vertici della compagnia aerea abbiano più volte smentito un’eventuale cessione di azioni. Lo scorso anno era emerso perfino un interesse della low cost Wizz Air all’acquisto proprio di easyJet: trattativa che ha ricevuto in seguito un ulteriore smentita.

Quanto all’acquisto di Air Europa annunciato a novembre del 2019, che consentirà a Iag di rafforzare il suo posizionamento nell’hub di Madrid-Barajas, l’amministratore delegato Gallego ha detto che i 500 milioni di euro, rispetto al miliardo concordato in principio, «potrebbero essere pochi per Globalia e molto per noi. Bisognerà trovare un accordo che funzioni per entrambi».

Il Gruppo Iag, che assiste a un’attuale salita del titolo in Borsa, ha pubblicato anche i risultati del terzo trimestre 2022 e ha registrato un utile di 199 milioni di euro da gennaio a settembre, a fronte di una perdita di 2.622 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente.