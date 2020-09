Iag, maxi aumento di capitale da 2,7 miliardi di euro

Un aumento di capitale da 2,7 miliardi di euro e una buonuscita per Willie Walsh da quasi un milione di euro. Sono questi i due argomenti all’ordine del giorno del consiglio di amministrazione di Iag, convocato a Madrid in via telematica, che a meno di sorprese dell’ultima ora vedrà l’approvazione da parte dei soci (tra i quali figura con il 25,1% anche Qatar Airways) del maxi aumento di capitale necessario al Gruppo composto da Iberia, Vueling e British Airways per superare l’emergenza Copvid-19.

Nonostante la posizione finanziaria più solida rispetto a quella dei principali competitor, e pur non avendo dovuto fare ricorso al fondo di salvataggio gestito dalla Sociedad Estatal de Participaciones Industrales, il Gruppo anlgo-iberico ha infatti perso più di 3.800 milioni di euro nel primo semestre del 2020 a causa dell’emergenza.

Ora invece, con l’aumento di capitale annunciato arriva l’occasione giusta per migliorare i conti, ma non per completare l’acquisizione di Air Europa. Come aveva anticipato già lo scorso luglio l’ex ceo del Gruppo Willie Wlash (adesso pronto a lasciare il posto a Luis Gallego con una “incentivo” di 987mila euro), il passaggio di Air Europa sotto le insegne di Iag verrà perfezionato senza attingere a questi fondi.

Un passaggio, come si ricorderà, che era stato annunciato fin dallo scorso dicembre. Ma da allora, complice anche lo scoppio della pandemia, di passi in avanti ne sono stati fatti pochi. Anzi, a complicare ulteriormente la trattativa, secondo quanto scrive preferente.com, sarebbe sceso in campo da settimane il ministro dei Lavori Pubblici iberico, José Luis Ábalos, esponente del Psoe e favorevole al salvataggio di Air Europa grazie a un rpestito statale da 500 milioni di euro.