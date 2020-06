I4T spinge sul trade: agevolazioni sulla polizza insolvenza

Nel suo piano di sviluppo di soluzioni assicurative per contribuire alla ripresa della travel industry, I4T ha predisposto una serie di prodotti specifici rivolti tanto ai clienti finali in partenza ai tempi del Covid-19, quanto agli agenti di viaggi, per supportarli in questa delicata fase di ripresa del business.

Per la protezione dei clienti, I4T propone le polizze della linea Gold, che includono da sempre i rischi derivanti da epidemie e pandemie: sono disponibili nella versione MB, ovvero medico/bagaglio, e MBA, che comprende anche l’annullamento. Oltre a coprire le spese mediche e l’eventuale annullamento per gli assicurati che contraggono il Covid-19, le polizze Gold includono la copertura Cover Stay, che interviene quando l’assicurato, pur non risultando ammalato, subisce dei disagi a causa dell’epidemia in corso, come nel caso delle spese extra sostenute per il prolungamento forzato del soggiorno.

Per supportare le agenzie nella fase più difficile e delicata della ripresa, poi, I4T propone delle specifiche agevolazioni sul pagamento della polizza insolvenza (che come sappiamo è obbligatoria, ndr), che permettono di mantenersi in regola con i requisiti di legge senza incorrere in un flusso di cassa eccessivo, e una polizza che si focalizza sulla tutela legale utile per fronteggiare eventuali contenziosi con quei clienti che non sono coperti dalla Rc, come quelli legati ai voucher.