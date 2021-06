I4T propone la polizza solo annullamento valida sul Bonus Vacanze













Una polizza solo annullamento a valere sul Bonus Vacanze e il welfare. È quanto preannunciato da I4T, presente alla Bmt di Napoli con Giovanni Giussani e Christian Garrone, rispettivamente direttore commerciale e responsabile intermediazione assicurativa.

La polizza sarà disponibile nel rinnovato portale agenti di I4T a partire da luglio, e così come spiegato dai due manager è «una copertura del tutto innovativa sul mercato, perché prevede il solo annullamento e vale anche nel caso di welfare e Bonus Vacanze, tra l’altro ora spendibile anche nelle agenzie di viaggi, dove possiamo anche segnalare una ripartenza post Covid più forte che nel B2C».

Funziona così: se si è in possesso del bonus o comunque di un buono e per qualche motivo il viaggio viene annullato, con questa polizza l’importo si congela per 12 mesi per poi poter essere nuovamente speso nella stessa agenzia in cui si è prenotato. «Quanto al prezzo – ha aggiunto Garrone – si parte da 10 euro.

Infine, I4T ha presentato ufficialmente il nuovo assetto della rete commerciale per il sud Italia, potenziata nel corso degli ultimi mesi con l’inserimento di Valeria Arena, in qualità di area manager per la Campania