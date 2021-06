I4T propone la polizza solo annullamento valida per welfare e Bonus Vacanze













Una polizza solo annullamento a valere sul Bonus Vacanze e il welfare. È quanto preannunciato da I4T, presente alla Bmt di Napoli con Giovanni Giussani e Christian Garrone, rispettivamente direttore commerciale e responsabile intermediazione assicurativa.

La polizza sarà disponibile nel rinnovato portale agenti di I4T a partire da luglio, e così come spiegato dai due manager è «una copertura del tutto innovativa sul mercato, perché prevede il solo annullamento e vale anche nel caso di welfare e Bonus Vacanze, tra l’altro ora spendibile anche nelle agenzie di viaggi, dove possiamo anche segnalare una ripartenza post Covid più forte che nel B2C».

Funziona così: se si è in possesso del bonus o comunque di un buono e per qualche motivo il viaggio viene annullato, con questa polizza l’importo si congela per 12 mesi per poi poter essere nuovamente speso nella stessa agenzia in cui si è prenotato.