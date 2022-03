I4T, ora la polizza copre il compagno di viaggio













I4T si presenta alla Bmt di Napoli con l’estensione fino a 5mila euro a persona del massimale per il rimborso dei costi sostenuti dai viaggiatori in caso di quarantena da Covid. «Ad arricchire questa offerta, che dovrebbe essere la più alta in termini di massimali sul mercato – ha dichiarato Christian Garrone, responsabile dell’intermediazione assicurativa – la possibilità di contemplare nelle eventuali spese quelle per il proprio compagno di viaggio».

L’estensione del massimale, «dopo il picco gestito tra Natale e Capodanno a causa della variante Omicron che ha scombussolato gran parte dei piani di viaggio, è stata una misura necessaria «con il ritorno della destinazione mondo – ha spiegato Garrone – La copertura interviene sui pernottamenti extra, sull’acquisto di nuovi titoli di viaggio per il rimpatrio e sulle penali dei servizi a terra non utilizzati. L’estensione è disponibile sul nostro portale dedicato agli agenti di viaggi, sotto forma di copertura ancillare in abbinamento alle polizze Medico Bagaglio e Medico Bagaglio Annullamento».

Riflettori puntati, inoltre, su S4T: «Affianchiamo le imprese attraverso un attento servizio di consulenza legale specializzato – ha aggiunto Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T – In offerta l’analisi e l’adeguamento del contratto di vendita e delle condizioni generali di fornitura, formazione del personale e supporto legale in caso di reclami o problematiche con i clienti».

Prosegue, infine, il road show su tutto il territorio nazionale, con le ultime tappe in programma in Sicilia e Toscana.