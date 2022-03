I4T estende il massimale in caso di quarantena in viaggio













Contribuire in prima linea alla ripresa del turismo, fornendo soluzioni concrete alle esigenze degli agenti di viaggi e dei loro clienti: in occasione della partecipazione alla XXV edizione della Bmt di Napoli, I4T presenta al mercato le ultime novità, con un focus sulle coperture contro gli eventi pandemici e sui servizi di consulenza professionale di S4T.

La new entry principale riguarda la possibilità di estendere fino a 5.000 euro a persona il massimale per il rimborso dei maggiori costi sostenuti in corso di viaggio in caso di obbligo di quarantena. La copertura, che di fatto raddoppia il limite rispetto alla media delle polizze attualmente sul mercato, interviene sui costi imprevisti dovuti al prolungamento forzato del soggiorno: pernottamenti extra, acquisto di nuovi titoli di viaggio per il rimpatrio e, non ultimo, penali dei servizi a terra non utilizzati.

La novità si affianca alle altre coperture valide in caso di eventi pandemici, che I4T proponeva anche prima del 2020: assistenza sanitaria, pagamento delle spese mediche e annullamento sia per malattia accertata, sia per obbligo di quarantena prima della partenza.

«Attraverso la nostra rete di 12 area manager – dichiara Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T – siamo presenti in modo capillare sul territorio: questo ci permette di ascoltare il feedback degli agenti e quindi di adeguare costantemente alle loro esigenze ed aspettative l’offerta di soluzioni assicurative e di servizi di consulenza. Proprio in queste settimane siamo impegnati in un road-show con una trentina di tappe che ci permetterà di incontrare circa mille agenti di viaggi in tutta Italia».