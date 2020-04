I4School, al via il nuovo programma formativo per agenti

Assistere e supportare le agenzie di viaggi fornendo strumenti concreti per affrontare la crisi di oggi e preparare la ripresa di domani: nasce con questo obiettivo il progetto I4School di Insurance Travel (I4T), al via venerdì 3 aprile alle 11.

Settimana dopo settimana, per tutta la durata dell’emergenza Covid-19, saranno affrontate in diretta web le tematiche più dibattute del momento seguendo l’evoluzione delle disposizioni governative per il comparto turistico e fornendo preziosi consigli operativi. “Ampio spazio – spiega I4T – sarà dedicato anche alla presentazione delle coperture assicurative, strumento imprescindibile per garantire la giusta dose di tranquillità ai clienti quando potranno tornare a viaggiare, salvaguardando al contempo il business dell’agenzia”.