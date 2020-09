I4Flight, ora la polizza si estende a tutti i voli del viaggio assicurato

I4Flight, la polizza lanciata nel 2019 da I4T contro la cancellazione del volo di andata da parte del vettore, cambia volto e si adegua al nuovo contesto del trasporto aereo per via della pandemia di Covid-19, caratterizzato da continue modifiche operative ai collegamenti schedulati e dal susseguirsi di notizie relative alla crisi di molte compagnie.

Nello specifico, I4Flight ora si estende a tutti i voli inseriti nel viaggio assicurato: la polizza è valida quindi non solo in caso di cancellazione del volo di andata, ma anche del collegamento di ritorno e di eventuali rotte interne. È previsto, inoltre, un intervento in caso di insolvenza del vettore, al netto di eventuali fondi e/o procedure concorsuali.

Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T, ha dichiarato: «Abbiamo aggiunto il tassello mancante a una delle nostre polizze più vendute e apprezzate. Puntiamo a intercettare tutti i possibili fattori di rischio che si stanno delineando in questo nuovo contesto, per garantire la massima sicurezza ai clienti e fornire al mondo della distribuzione argomenti di vendita per convincere anche i clienti più titubanti a prenotare con tranquillità».

«Nel corso degli ultimi mesi siamo sempre stati in prima linea accanto agli agenti di viaggi e agli operatori: le nostre polizze Gold sono valide da sempre anche in caso di epidemia, inoltre con I4-40 siamo stati i primi, tra febbraio e marzo, a offrire una protezione specifica in caso di quarantena e provvedimenti di fermo sanitario. Ricordo, infine, che la nuova veste di I4Flight arriva a una settimana di distanza da Annullamento Full, che garantisce il rimborso delle penali di annullamento indipendentemente dal motivo della cancellazione del viaggio».