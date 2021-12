I Viaggi di Maurizio Levi premiato alla Bmta di Paestum













Importante riconoscimento per il tour operator I Viaggi di Maurizio Levi che in occasione della 23ª edizione della Bmta a Paestum ha ricevuto il Premio “Mario Napoli” per l’impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo archeologico. A ricevere questo importante attestato era presente lo stesso Maurizio Levi, fondatore del t.o..

«Un premio che mi rende orgoglioso, per la costante passione e volontà profusa in tutti questi anni nella creazione di itinerari a carattere culturale e archeologico – ha dichiarato Maurizio Levi – Si tratta certamente di un riconoscimento molto apprezzato, a conferma della direzione intrapresa molti anni fa e dell’ottimo lavoro portato avanti con il mio team. La mia voglia di conoscere, approfondire e accompagnare i viaggiatori in luoghi spesso poco noti, con splendide testimonianze del passato, non si è mai sopita: per questo continuerò a collaborare con Kel 12 e I Viaggi di Maurizio Levi per studiare nuovi luoghi e percorsi, certo che la valorizzazione, la divulgazione e la salvaguardia di questi patrimoni, vicini e lontani, sia un arricchimento inestimabile personale, per i territori e le comunità locali».