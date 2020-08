I Viaggi di Maurizio Levi, itinerari inediti nella Grecia Continentale

Nuova offerta lanciata da I Viaggi di Maurizio Levi: si tratta della Grecia Continentale, con un inedito itinerario archeologico che attraversa il Peloponneso e l’Epiro, tra siti leggendari, luoghi culturali nascosti e paesaggi d’altri tempi.

Punto di forza del nuovo programma di Levi è il Complesso delle Meteore (Patrimonio Unesco), nella pianura della Tessaglia.

«Con questo viaggio – spiega Valeria Bertalero, programmatrice dell’itinerario – il viaggiatore si trova catapultato in un paesaggio metafisico, dove il misticismo è tangibile e si respira un’autentica aria di pace. Da sottolineare che qui lo sviluppo spirituale dei monasteri ha attratto privilegi imperiali e celebri artisti, che dipinsero affreschi considerati capolavori della pittura bizantina. I primi monasteri risalgono al XIV secolo e in seguito ne vennero edificati altri, fino a un totale di 24. Di questi solo 6 sono visitabili e ancora oggi in funzione».

Tra le soste previste, Monemvasia, borgo fortificato scavato nella roccia e nascosto in mezzo al mare; avamposto veneziano contro gli ottomani nel Peloponneso e nel bacino orientale del Mediterraneo, conserva intatta l’architettura tradizionale.