I turisti stranieri tornano nelle città d’Italia: il report di Uber













A distanza di qualche settimana dall’allentamento delle misure restrittive, con il Green Pass europeo operativo e le campagne vaccinali ormai a buon punto in molti Paesi, torna a crescere, la presenza di viaggiatori stranieri in Italia. È quanto emerge da alcuni dati registrati dall’Osservatorio Uber su mobilità e turismo, che mostrano una crescita media del 106% a livello nazionale delle corse effettuate da utenti stranieri in Italia nel periodo tra maggio e giugno 2021.

Raddoppiate le corse nelle le città di Roma, Bologna e Torino e addirittura quadruplicate a Napoli. Meno intensa invece la crescita delle corse su Milano, che ha registrato un +71% in totale. Differenza con il trend nazionale probabilmente dovuta al fatto che in questo momento la città è più meta di viaggi per motivi di lavoro, che leisure.

Per quanto riguarda le nazionalità di provenienza registrate, la crescita maggiore risulta quella dei viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti (con presenze in crescita di oltre il 150%), seguiti da Francia e Regno Unito. Appena dopo si posizionano altri paesi del continente europeo, ovvero la Svizzera, seguita dalla Germania al quarto posto e la Spagna al quinto. Dalla sesta alla decima posizione troviamo invece Olanda, Austria, Romania, Belgio e Polonia.

Significativo, anche se appena fuori dalla top 10, il ritorno alla mobilità internazionale di due paesi extraeuropei come gli Emirati Arabi Uniti e il Brasile, che secondo l’Osservatorio, hanno raddoppiato la presenza dei loro utenti in Italia nel mese di giugno.

In linea generale, Uber ha registrato un crescita delle corse sulla propria piattaforma fin da maggio, da quando cioè si sono sempre più allentate le restrizioni, il che ha permesso all’azienda di proseguire il suo piano di espansione portandola ad estendere la disponibilità dei servizi Uber in nuove città d’Italia: da poco è stato lanciato il servizio Uber Black (prodotto premium di Uber a Torino, che va ad aggiungersi alle città di Milano, Roma e Bologna (oltre a Napoli dove è presente il servizio Uber Taxi) .

«Il successo delle campagne vaccinali in Europa e in alcuni paesi del resto del mondo, ci permette di osservare una progressiva ripartenza della mobilità urbana in diverse città, sia dei nostri utenti italiani, che da parte di decine di migliaia di viaggiatori stranieri – afferma Lorenzo Pireddu, Uber Head of Italy – come Uber, registriamo con entusiasmo questi dati incoraggianti, impegnandoci ancora di più ad offrire i nostri servizi di mobilità mantenendo intatti i più alti standard di sicurezza per i driver e i passeggeri delle auto Uber».